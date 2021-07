Plötzlich stand das Auto lichterloh in Flammen: Am frühen Montagmorgen hat in Reinbek ein Pkw gebrannt. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Erst vor wenigen Tagen brannte ein Mercedes in Eichenbusch, am Montagmorgen um 3.58 Uhr stand erneut ein Auto in Reinbek in Flammen: Diesmal ein roter Mazda, der in der Lauenburger Straße geparkt war. Auch dieser Pkw brannte im vorderen Bereich des Wagens.

Feuer in Reinbek: Auto brennt fast komplett aus

Feuerwehr und Polizei waren rund eine Stunde im Einsatz, mit Atemschutzmasken kämpften die Feuerwehrleute gegen das Feuer. Das Auto brannte vorne komplett aus. Ein weiterer Pkw, der daneben geparkt war, wurde ebenfalls durch die Hitze beschädigt.

Neben dem Brandort fanden die Einsatzkräfte Grillanzünder und eine PET-Flasche. Die Reinbeker Polizei hält Brandstiftung für wahrscheinlich. Weitere Ermittlungen wurden aufgenommen. (ncd)