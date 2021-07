In Deinste (Landkreis Stade) ist ein Streit zwischen einem Mann und seiner Lebensgefährtin am Sonntagmorgen so stark eskaliert, dass ein Carport in Brand gesteckt wurde. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, brannte der Carport am frühen Sonntagmorgen lichterloh. Die Flammen gingen auch auf das Wohnhaus über, ein Vollbrand des Hauses konnte aber verhindert werden.

Nach Streit: Frau soll Carport angezündet haben

Den Brand soll mutmaßlich die Lebensgefährtin des 39 Jahre alten Hausbewohners gelegt haben. Nach einem Streit hatte er die betrunkene 44-Jährige vor die Tür gesetzt. Sie habe einen Promillewert von 2,45 gehabt. Die Frau habe dann vermutlich das Carport in Brand gesetzt.

Das könnte Sie auch interessieren: Unfall im Norden. Drei Verletzte von Notärztin versorgt

Der Mann wurde bei eigenen Löschversuchen leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine fünfstellige Höhe. (dpa/mp)