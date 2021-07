Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Plöner Straße und B423 in Ahrensbök (Kreis Ostholstein) sind am Freitagabend drei Menschen verletzt worden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Laut Polizei stießen zwei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich frontal zusammen. Zunächst hatte die Feuerwehr die Meldung bekommen, dass Insassen eingeklemmt sein könnten. Ein entsprechendes Aufgebot wurde losgeschickt.

Unfall in Ahrensbök: Drei Verletzte von Notärztin versorgt

Vor Ort bestätigte sich die Vermutung allerdings nicht. „Wir haben uns dann auf das Abstreuen der ausgelaufenen Betriebsstoffe und den Brandschutz konzentriert“, sagte Michael Stöhlmaker von der Feuerwehr Ahrensbök.

Die Kollegen:innen vom Rettungsdienst kümmerten sich derweil um die drei Verletzten, später wurde eine Notärztin eingeflogen. Alle mussten ins Krankenhaus. Bei dem Unfall hatten in beiden Kleinwagen die Airbags ausgelöst.

Die Polizei, die die Straße sperrte, nahm noch am Abend erste Ermittlungen auf. Noch ist die Ursache des Unfalls unklar. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kreuzung war vorübergehend gesperrt. (dg)