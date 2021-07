Bei einem Streit in einer Event-Location am Redingskamp ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann mit einem Messer schwer verletzt worden. Die Hamburger Polizei nahm den mutmaßlichen Täter kurz darauf fest.

Nach Angaben der Beamten eskalierte der Streit gegen 0.30 Uhr: Dabei stach einer seinem Gegner mit einem Messer in den Hüftbereich. „Das Opfer erlitt aber keine lebensgefährlichen Verletzungen“, so eine Sprecherin des Lagedienstes zur MOPO. Der Mann wurde zunächst von Sanitätern behandelt und kam dann in ein Krankenhaus.

Hamburg: Mann bei Streit mit Messer verletzt

Der mutmaßliche Täter war laut Polizei zunächst geflüchtet, wurde aber in Tatortnähe vorläufig festgenommen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Die örtlich zuständige Kripo hat den Fall nunübernommen. Unbestätigten Informationen nach waren die Männer Gäste einer in der Event-Location abgehaltenen Familienfeier. (dg)