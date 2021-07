In der Nacht auf Dienstag hat in Reinbek ein Auto gebrannt: Es stand auf einem Parkstreifen vor einem Mehrfamilienhaus. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Gegen 2 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Straße Eichenbusch gerufen: Ein Mercedes stand in Flammen. Beim Eintreffen der Polizeibeamten brannte der vordere Bereich des Fahrzeugs. Unter Atemschutz übernahmen die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Brandbekämpfung. Anschließend suchte die Feuerwehr mit einer Wärmebildkamera nach Brandnestern. Wie hoch der entstandene Schaden ist, konnte bislang nicht ermittelt werden.

Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Brandstiftung kann nach Angaben der Polizei nicht ausgeschlossen werden. Daher suchen die Beamten nun nach Zeugen: Wem in der Straße Eichenbusch zum Zeitpunkt des Feuerausbruchs verdächtige Personen aufgefallen sind, kann Hinweise an die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040 7277070 durchgeben. (mhö)