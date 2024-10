Streit in Hamburg eskaliert – plötzlich tauchen immer mehr Angehörige auf

Großeinsatz nahe dem S-Bahnhof Harburg: In der Nacht zum Mittwoch eskalierte ein Streit zwischen drei Personen. Die Polizei berichtet von aggressiver Stimmung und musste mit einem Großaufgebot anrücken – auch, weil schließlich immer mehr Angehörige auftauchten.

Zwei Brüder und ein Außenstehender sollen am Harburger Ring Ecke Neue Straße gegen 21 Uhr in einen Streit geraten sein. Dieser sei dann eskaliert. Die Polizei spricht von wechselseitiger Körperverletzung. Ein Augenzeuge vor Ort berichtet, einer der Brüder habe den anderen Mann mit einer Flasche gegen den Kopf geschlagen. Laut einem Polizeisprecher musste keiner der Beteiligten medizinisch versorgt werden.

Polizei schlichtet mit einem Großaufgebot – eine Festnahme

Nach und nach sollen sich immer mehr Jugendliche und Familienangehörige vor Ort versammelt haben. Die Polizei rückte mit diversen Einsatzkräften inklusive Hundeführern an. Die Stimmung sei sehr aggressiv gewesen. Einer der Brüder soll in Gewahrsam genommen worden sein. Erst nach einer Stunde konnte der Einsatz gegen 22 Uhr beendet werden, so die Polizei.

In Harburg kommt es an und um Halloween traditionell vermehrt zu Auseinandersetzungen mit Jugendlichen. Auch im vergangenen Jahr kam es zu massiven Ausschreitungen. Die Polizei bereitet sich daher bereits vor und hat als Sicherheitsmaßnahme unter anderem neue Überwachungskameras aufgestellt. (mp)