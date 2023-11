Die Randale am Halloween-Abend, an dem mehrere hundert Jugendliche in Harburg offenbar ganz gezielt die Konfrontation mit der Polizei suchten, gefährliche Böller zündeten, sogar mit Verkehrsschildern warfen, sorgte deutschlandweit für Schlagzeilen. Im Bezirk läuft die Aufarbeitung der Geschehnisse. Mit einer bitteren Erkenntnis.