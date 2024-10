Böller, Flaschenwürfe und brennende Barrikaden: So verlief die Halloweennacht 2023 auf dem Harburger Ring. Hunderte Jugendliche lieferten sich mit der Polizei eine Straßenschlacht, die fast an die G20-Krawalle erinnerte. Nur mit dem Einsatz von Wasserwerfern und Dutzenden Polizisten konnte die Situation beruhigt werden. Damit die kommende Halloween-Nacht nicht erneut so ausufert, gibt es besondere Pläne der Polizei, aber auch des Bezirks. Dafür wird ordentlich Geld locker gemacht, um die Krawall-Kids zu beschäftigen.