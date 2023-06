Wieder Unfall auf Hamburger Ironman-Strecke: Rennradfahrer schwer verletzt

Erneuerter Unfall auf der Hamburger Ironman-Strecke: Ein 27-jähriger Rennradfahrer ist in Ochsenwerder am Dienstagabend mit einem Transporter kollidiert und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht. Es besteht aber keine Lebensgefahr.

Gegen 21.25 Uhr war der Rennradfahrer nach Angaben der Polizei auf dem Spadenländer Hauptdeich in absteigender Richtung unterwegs. Dabei übersah er einen haltenden Transporter und krachte in voller Fahrt in dessen Heckscheibe.

Wieder Fahrrad-Unfall auf Hamburger Ironman-Strecke

Der 27-jährige trug einen Helm, zog sich aber durch den heftigen Aufprall unter anderem schwere Kieferverletzungen zu. Er wurde in eine Klinik gebracht.

Erst am Sonntag war es auf derselben Straße zu einem tödlichen Unfall bei der Ironman-Europameisterschaft gekommen. Ein Motorradfahrer kollidierte auf der Radrennstrecke mit einem Amateurtriathleten. Der 70-jährige Fahrer des Motorrads wurde bei dem Unfall tödlich verletzt. (abu)