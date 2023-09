Razzia in Hamburger Café – Polizei macht Entdeckung im Keller

Immer wieder wurden in der Vergangenheit bei Razzien in Hamburgs Süden illegale Spielautomaten in Kneipen, Kulturvereinen und Cafés aufgefunden. Am Mittwochabend haben Polizisten erneut einen Verbundeinsatz mit Zoll und Bezirksamt in Harburg durchgeführt. Auch dieses Mal wurden sie fündig.

An dem Einsatz waren mehrere Beamte beteiligt. Die Aktion dauerte drei Stunden, mehrere Lokalitäten wurden aufgesucht und überprüft. In einem Café an der Amalienstraße machten die Polizisten dann eine Entdeckung.

Harburg: Bargeld und illegale Spielautomaten beschlagnahmt

Der Betreiber hatte im Keller eine illegale Spielhalle mit mehreren illegalen Automaten betrieben. Alle vier Geräte wurden beschlagnahmt. Ebenso sichergestellt wurden größere Geldbeträge, die sich in den Geräten sowie in einem Tresor befanden. Gegen den Café-Betreiber wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs Gangster machen Millionen mit illegalen Daddelautomaten

Das Geschäft mit illegalen Automaten boomt. Hamburg gilt dabei als Hotspot der Szene. Kriminelle erwirtschaften Gewinne in Millionenhöhe – denn die manipulierten Automaten haben im Gegensatz zu legalen keine Begrenzungen: Weder beim Spieleinsatz noch bei der Spieldauer, Gewinnen oder Verlusten.