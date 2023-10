Pro-Palästina-Rufe am Hauptbahnhof – Polizei nimmt Demonstranten fest

Lange war die Lage am Freitag in St. Georg ruhig: Anders als erwartet, gab es keine Pro-Palästina-Demos. Doch am Abend spitzte sich die Lage am Hauptbahnhof zu.

Gegen 18.30 Uhr gingen rund zwei Dutzend Demonstranten durch die Wandelhalle in Richtung Heidi-Kabel-Platz, wie ein Polizei-Sprecher der MOPO sagte. Die Teilnehmer riefen „Palestine“ (engl. für Palästina). Auch eine Palästina-Flagge war auf Fotos zu sehen.

Pro-Palästina-Kundgebung am Hamburger Hauptbahnhof

Die Polizei – die sowieso schon in dem Gebiet zahlreiche Beamte in Bereitschaft positioniert hatte – wies die Demonstranten darauf hin, dass die pro-palästinensischen Demos verboten wurden und sprach Platzverweise aus.

„Ihre Versammlung wurde verboten!“ wird an einem Einsatzfahrzeug der Polizei bei der pro-palästinensischen Kundgebung vor dem Hauptbahnhof angezeigt. dpa | Jonas Walzberg „Ihre Versammlung wurde verboten!“ wird an einem Einsatzfahrzeug der Polizei bei der pro-palästinensischen Kundgebung vor dem Hauptbahnhof angezeigt.

Laut dem Polizei-Sprecher beruhigte sich daraufhin die Lage, die Demonstranten sollen sich einzeln oder in Kleingruppen vom Hauptbahnhof entfernt haben.

Ein Teilnehmer der pro-palästinensischen Demonstration wird vor dem Hauptbahnhof von der Polizei in Gewahrsam genommen. dpa | Jonas Walzberg Ein Teilnehmer der pro-palästinensischen Demonstration wird vor dem Hauptbahnhof von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Während der Demo soll es zu einzelnen Rangeleien gekommen sein. Die Polizei nahm einige Menschen vorläufig fest. (doe/roer/elu)