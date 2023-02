Polizei stellt knapp 100 Kilo Marihuana sicher – zwei Festnahmen

Großer Drogenfund in Altona-Nord: Die Polizei hat im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Kieler Straße rund 100 Kilogramm Marihuana gefunden und sichergestellt. Das Rauschgift soll zwei Männern (29, 25) gehören – ihnen werfen die Beamten Drogenhandel im größeren Stil vor.

Zeugen brachten die Ermittler auf die Spur des Duos, das im Keller seine Drogen deponiert haben soll. „Als die beiden am Donnerstag offenbar im Begriff waren, Marihuana abzutransportieren, schlugen die Fahnder zu“, sagte ein Polizeisprecher.

Hamburg: Polizei stellt knapp 100 Kilo Marihuana in Keller sicher

Unterstützt von Spezialkräften, nahmen Beamte des Drogendezernats (LKA 62) die zwei Männer noch in der Nähe des Mehrfamilienhauses vorläufig fest. In ihren Wohnungen in Eidelstedt und Altona stellten die Polizisten noch die Handys der Verdächtigen sicher, in besagtem Keller insgesamt 98 Kilogramm Marihuana.

Der 29-Jährige wird in dem Verfahren als Hauptbeschuldigter geführt und kam in U-Haft. Der 25-Jährige wurde mangels Haftgründen, wie es hieß, wieder entlassen. Der Sprecher: „Die Ermittlungen dauern an.“

Einige Stunden vorher hatten Drogenfahnder der Besonderen Aufbauorganisation (BAO) „Hammer“, die auf „EncroChat“-Fälle spezialisiert sind, einen 38-Jährigen verhaftet. Auch dessen Wohnung wurde durchsucht. Er soll über die einst verschlüsselte, später von der französischen Polizei geknackten Messenger-Plattform große Mengen Marihuana, Kokain und 3000 Ecstasy-Tabletten vertrieben haben. (dg)