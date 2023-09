Grausiger Fund in Hamburg: Polizei entdeckt Leiche in der Wandse

Erneut ist in einem Hamburger Gewässer eine Leiche entdeckt worden: Am Mittwoch meldeten Passanten eine leblose Person nahe der Straße Am Pulverhof in Tonndorf. Die Kripo ermittelt.

Gegen 13.45 Uhr wurde die Polizei informiert. Es muss ein verstörender Anblick für die Ermittler gewesen sein: Nach MOPO-Informationen lag die völlig nackte Leiche bäuchlings in der Wandse, einem Nebenfluss der Alster. Neben ihr lag ein Stadtrad im flachen Wasser.

Das Landeskriminalamt (LKA) übernahm die Ermittlungen vor Ort. Die Beamten ließen eine Drohne zur Erkundung des Fundortes in die Luft steigen. Für die Bergung der Leiche kam die Feuerwehr dazu. Die Straße wurde dafür gesperrt.

Hamburg-Tonndorf: Feuerwehr birgt Leiche aus Wandse

Der Leichnam soll in der Rechtsmedizin obduziert werden. Noch seien die Todesursache sowie die Identität der Person unklar, so ein Polizeisprecher zur MOPO.

Erst am Montag hatten Einsatzkräfte eine leblose Person aus der Billwerder Bucht (Rothenburgsort) gezogen. Auch in jenem Fall waren die Hintergründe unbekannt. (dg/röer)