Nächste Runde im Prozess um den Mord in der Shisha-Bar in Hohenfelde: Am Donnerstag sind vor dem Hamburger Landgericht erstmals die Videoaufnahmen aus der Bar gezeigt worden, in der Terry S. (27) kaltblütig ermordet wurde. Dazu wurden aufgezeichnete Notrufe abgespielt, bei denen die Zeugen teils klare Täterbeschreibungen geben – die aber nicht zum Angeklagten passen.