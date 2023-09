Hamburg: Leiche aus Seitengewässer der Elbe geborgen

Passanten haben am Montagnachmittag in der Billwerder Bucht (Rothenburgsort) eine schreckliche Entdeckung gemacht. Im Wasser trieb eine leblose Person. Jede Hilfe kam zu spät.

Wie die Polizei auf MOPO-Nachfrage bestätigte, sei gegen 13.25 Uhr eine leblose Person im Wasser am Ausschläger Elbdeich gemeldet worden, nahe der Insel Kaltehofe. Mehrere Streifenwagen und Feuerwehrfahrzeuge rückten an. Die Leiche wurde aus dem Wasser geborgen.

Feuerwehr birgt Leiche aus Billwerder Bucht

Laut eines Polizeisprecher können gegenwärtig keine weiteren Angaben zur Person gemacht werden, weil das Geschlecht noch nicht festgestellt werden konnte. Der Leichnam wurde in das Institut für Rechtsmedizin transportiert.

Am Sonntagmorgen hatten Rettungskräfte erfolglos am Elbstrand in Övelgönne nach drei Schwimmern gesucht. Mehrere Zeugen hatten unabhängig voneinander drei Menschen gemeldet, die sich ins Wasser begeben hätten und kurz darauf nicht mehr zu sehen gewesen seien. Dieser Einsatzort liegt allerdings mehrere Kilometer weiter stromabwärts auf der anderen Seite der Stadt.