Großeinsatz an der Elbe: Anrufer meldet drei Schwimmer – plötzlich sind sie weg

Großeinsatz am Elbstrand Övelgönne in Othmarschen: Am frühen Samstagmorgen sollen dort drei Menschen ins Wasser gegangen und schwimmen gewesen sein. Doch plötzlich waren sie nicht mehr zu sehen. Die Polizei, Feuerwehr und DLRG rückten aus.

Die Info bekamen die Einsatzkräfte gegen 7.30 Uhr: Ein Anwohner will die drei Menschen von seinem Fenster aus gesehen haben, am Strand liege deren Kleidung, sagte er. Eine andere Anruferin bestätigte den Verdacht, sprach ebenfalls von Elbschwimmern.

Frische Fußspuren am Strand

Die Wasserschutzpolizei überprüfte die Wasser-, die Feuerwehr zuerst die Uferseite, später ließen auch sie Boote in die Elbe. Die DLRG-Retter steuerten Drohnen, die aus der Vogelperspektive eine bessere Sicht verschaffen sollten.

Das könnte Sie auch interessieren: Rettungsdienst am Limit: Was die Feuerwehr jetzt ändern will

Gefunden wurde bisher niemand. Die Kleidung am Strand habe sich als Unrat herausgestellt, so ein Polizeisprecher zur MOPO. Und: Es seien frische Fußspuren gefunden worden, die einerseits zum Wasser, andererseits auch vom Wasser wieder zurück geführt hätten.

Am Vormittag wurde der Einsatz abgebrochen. Schwimmer wurden weder gesichtet noch angetroffen. (dg/prei)