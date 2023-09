Corona, Grippe-Infektionen, unnötige Notrufe: Der Rettungsdienst in Hamburg galt lange Zeit als überlastet, Retter klagten über Arbeit am absoluten Limit. Nun soll sich die Lage etwas entspannt haben, auch der Feuerwehr-Chef zieht eine positive Bilanz – der Rettungsdienst sei insgesamt auf einem sehr hohen Niveau unterwegs. Die MOPO hat erfahren, wie die Retter die Situation nun langfristig noch weiter verbessern wollen – und zwar in drei simplen Schritten.

Corona, Grippe-Infektionen, unnötige Notrufe: Der Rettungsdienst in Hamburg galt lange Zeit als überlastet, Retter klagten über Arbeit am absoluten Limit. Nun soll sich die Lage etwas entspannt haben, auch der Feuerwehr-Chef zieht eine positive Bilanz – der Rettungsdienst sei insgesamt auf einem sehr hohen Niveau unterwegs. Die MOPO hat erfahren, wie die Retter die Situation nun langfristig noch weiter verbessern wollen – und zwar in drei simplen Schritten.

Jörg Sauermann, zusammen mit Jan Peters aktuell kommissarischer Leiter der Hamburger Feuerwehr, hatte es in einem exklusiven MOPO-Interview bereits angekündigt: Einer der drei Schritte, um den Rettungsdienst zu entlasten, ist eine „bessere Verzahnung“ zwischen der Feuerwehr und der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH).

Oft übernehme die Feuerwehr Fälle, die per Notruf in der Leitzentrale eingingen, aber eigentlich eher etwas für die KVH wären, so Sauermann. Man wolle Einsätze „sofort in die richtigen Kanäle“ steuern, die Abfragesäulen in der standardisierten Notruf-Abfrage verbessern. „Am Ende muss klar sein, ob das ein Fall für uns oder die KVH ist“, so Sauermann.

Bald mehr Rettungswagen in Hamburg im Einsatz

Zweiter Punkt: Es sollen deutlich mehr Rettungswagen (RTW) unterwegs sein, ab Herbst kommen nach MOPO-Informationen bereits zwölf weitere RTW dazu – elf werden im Tagesdienst unterwegs sein, einer zusätzlich nachts. Entsprechende Ausschreibungsverfahren laufen noch, einige sind schon abgeschlossen. Damit wären insgesamt 190 Rettungswagen in Hamburg im Einsatz. Die Feuerwehr will die Last im Rettungsdienst auf „breiteren Schultern“ verteilen, auch noch enger mit Hilfsorganisationen (Hiogs) zusammenarbeiten. Zudem wird die momentan noch im Bau befindliche Rettungswache Neugraben-Fischbek wohl schon im kommenden Dezember in Betrieb gehen.

In der Hamburger Feuerwehrgeschichte revolutionär wäre der dritte Punkt: Es wird darüber nachgedacht, rettungswagenähnliche Fahrzeuge anzuschaffen, die ähnlich wie RTW ausgestattet sind, aber zu Fällen fahren, wo das Hilfeersuchen gering ist. Fälle, die die KVH beispielsweise aufgrund eines laufenden Kliniktransports nicht übernehmen kann. Darauf, so heißt es aus Feuerwehrkreisen, habe man schon länger eine Antwort gebraucht.

In Planung: kleinere Fahrzeuge, ohne Blaulicht zum Einsatz

Die Antwort könnten kleinere Fahrzeuge sein, mit eingeschränkter RTW-Ausrüstung, die ohne Blaulicht zum Einsatz fahren (aber trotzdem die Vorrichtung an Bord haben), nur mit Rettungssanitätern besetzt sind und die Fälle abarbeiten, die keine akuten Notfälle sind, bei denen aber dennoch eine medizinische Versorgung in einer Klinik sein muss. In Berlin gibt es derartige Fahrzeuge, die den dortigen Rettungsdienst entlasten, bereits.

Die Fahrzeuge – intern wird der Name „Notfalltransportfahrzeug“ gehandelt – wären für die Feuerwehr strukturell viel einfacher zu besetzen, weil der Rettungssanitäter eine Qualifikation ist, die in wenigen Wochen erlangt werden kann, während der Notfallsanitäter eine dreijährige Ausbildung erfordert. In einem normalen Rettungswagen muss immer ein Notfallsanitäter mit an Bord sein. Auch Rettungswagenkapazitäten würden durch die kleineren Fahrzeuge so frei werden. „Wenn das klappt, wäre das wirklich sehr, sehr gut“, so ein Feuerwehrmann. „Das würde echt Druck aus dem Kessel nehmen.“

Das könnte Sie auch interessieren: 15-Jähriger stirbt bei Abbiegeunfall: Kind und Mutter sahen alles mit an

Dank bereits begonnener Anpassungen im Abfragesystem erreicht die Feuerwehr schon jetzt bessere Ergebnisse im Rettungsdienst: Dies sorgte für eine Absenkung der Notarzt-Einsätze um rund sieben Prozent zwischen März und Juni des aktuellen Jahres. Auch die Erfüllungsquote stieg im Vergleich zum vierten Quartal des vergangenen Jahres von 88 auf 93 Prozent an. Bedeutet: In 93 Prozent der Fälle schafften es die Retter, einen Notarzt innerhalb von 15 Minuten zur Einsatzstelle zu schicken.