Noch eine Drogenküche: Zoll findet bei Razzia kiloweise Chemikalien

Zoll und Feuerwehr haben am Donnerstag im Hamburger Stadtteil Groß Borstel Chemikalien aus einem Reihenhaus gesichert und einen Mann festgenommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass in dem Haus Drogen hergestellt wurden.

Kiloweise Chemikalien beschlagnahmt

Über Art und Umfang der beschlagnahmten Stoffe lagen zunächst keine genauen Erkenntnisse vor. Es handele sich aber um Mengen im Kilogrammbereich. Nach MOPO-Informationen wurden in dem Haus aller Wahrscheinlichkeit nach Ecstasy-Pillen hergestellt.

Erst Anfang Juni war eine Drogenküche in Hamburg ausgehoben worden: In Bergedorf waren Chemikalien explodiert. Die Ermittlungen richten sich gegen mehrere junge Leute, darunter eine 26-Jährige, die im Internet als Katzenliebhaberin auftritt – in Wirklichkeit aber Kopf einer Drogenbande sein könnte. (dpa/mp)