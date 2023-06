Tankstellen-Räuber „maskiert“ sich mit Strickmütze – es gibt da nur ein Problem

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle am Ladenbeker Furtweg (Bergedorf) hat die Polizei nun ein Foto des noch immer flüchtigen Täters veröffentlicht. Die Beamten bitten um Hinweise und Zeugen, sich zu melden.

Der etwa 25 bis 30 Jahre alte und 1,80 Meter große Mann stürmte Anfang April um kurz nach 1 Uhr in die Tankstelle: Er trug eine schwarze Jogginghose mit zwei weißen Streifen, einen zweifarbigen Kapuzenpullover, dunkle Schuhe und eine Umhängetasche. Auffällig: unter der Strickmütze, mit der der Mann sich „maskiert“ hatte, war sein braun-rötlicher, langer Bart deutlich zu sehen. In seiner Hand: ein Messer, mit dem er den Angestellten und einen Kunden bedrohte.

Hamburg: Täter flüchtet ohne Beute

Der Mitarbeiter setzte sich zur Wehr, der Täter flüchtete letztlich ohne Beute in Richtung Billwerder Billdeich. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos.

„Da die bisherigen Ermittlungen des Bergedorfer Raubdezernates nicht zur Identifizierung eines Tatverdächtigen geführt haben, erließ das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung“, so ein Polizeisprecher. Hinweise an: Tel. (040) 428 65 6789 oder an jede Polizeiwache. (dg)