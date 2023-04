Supermarkt und Tankstelle: Polizei sucht nach Überfällen dringend Zeugen

Nach zwei Überfällen in Harburg und Bergedorf sucht die Hamburger Polizei Zeugen. Die beiden Fälle ereigneten sich binnen weniger Stunden.

Im ersten Fall raubte ein Mann am Samstagabend gegen 20 Uhr einen Supermarkt an der Bremer Straße aus. In der Hand: eine Pistole. Damit bedrohte er eine 29-jährige Kassiererin und forderte Geld. Doch der Mann fühlte sich laut Polizei von einer Zeugin (51) beobachtet. Ein Polizeisprecher: „Er ergriff dann ohne Beute die Flucht Richtung Harburger Innenstadt.“

So sah der Täter in Harburg aus

Der Täter soll Zeugenaussagen zufolge etwa 1,80 Meter groß und schmächtig sein. Er trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Jogginghose sowie eine Sturmhaube und eine Sportbrille.

Einige Stunden später betrat ein Mann gegen 1 Uhr die Tankstelle am Ladenbeker Furtweg und bedrohte mit einem Messer einen Kunden (35) und den Angestellten (43). „Der Mitarbeiter setzte sich zur Wehr, woraufhin sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelte“, sagte der Polizeisprecher.

Polizei sucht dringend Zeugen

Der Täter – circa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, sportliche Figur, auffällig helle Augen, schwarze Hose und Jacke, Stiefel und Skimaske – flüchtete letztlich ohne Beute in Richtung Billwerder Billdeich. Kunde und Mitarbeiter blieben unverletzt. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos, genau wie zuvor im Harburger Fall.

Die zuständigen Raubdezernate im Landeskriminalamt (LKA) übernahmen die weiteren Ermittlungen. Die Beamten suchen dringend Zeugen. Hinweise an: Tel. (040) 428 65 6789 oder an jede Polizeidienststelle. (dg)