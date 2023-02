Killerkommando am Fußballplatz: Hamburger Fall bei „Aktenzeichen XY“

Im September vergangenen Jahres wurde ein Mann an einem Sportplatz in Veddel mit einem Kopfschuss hingerichtet. Das Opfer spielte im Verein eines bekannten Rappers, der vom Aufstieg in die Bundesliga träumt. Laut Polizei war es eine geplante Tat. Nun wird der Fall am Mittwoch in der Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ aufgerollt.

Der Fall macht fassungslos. Am Abend des 21. September vergangenen Jahres fällt am Sportplatz in der Slomanstraße ein Schuss. Hüslin B. (37), der gerade vom Training kommt, sackt zusammen. Der Mann hat einen Kopfschuss, lebt aber. Vom Täter fehlt bis heute jede Spur.

Kopfschuss an Hamburger Sportplatz

Das Opfer ist ein Freund vom Rapper „Milonair“. Der betreibt in Veddel den gleichnamigen Fußballverein „Milonairs Club“, in dem das Opfer als Torwart spielte. Mit neuen Ermittlungsansätzen soll der Fall nun in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ am 15. Februar um 20.15 Uhr aufgerollt werden.

Auch ein weiterer Kriminalfall aus Hamburg wird in der Sendung aufgegriffen. Im Oktober 2022 war es im Hamburger Hauptbahnhof zu einem Handyraub gekommen. Dabei stürzte das Opfer ins Gleisbett. Auch hier fehlt von den Tätern jede Spur.