Nach Bauchschuss: 19-Jähriger stirbt in Klinik

In der Nacht zu Samstag ist in Lurup ein tödlicher Schuss gefallen. Die Einsatzkräfte fanden einen 19-Jährigen mit einer Bauchwunde. Die Ärzte in der Klinik kämpften vergeblich um das Leben des Mannes. Er verstarb am Samstagabend.

Gegen 0.20 Uhr wurde die Polizei in die Spreestraße gerufen. In einem Mehrfamilienhaus soll ein Schuss gefallen sein.

Sofort rückten mehrere Streifenwagen und auch ein Notarzt an. Am Einsatzort fanden die Beamten einen 19-Jährigen mit einer Schusswunde am Bauch.

19-Jähriger verstirbt nach Bachschuss in Klinik

Der Notarzt versorgte den lebensgefährlich Verletzten vor Ort, dann kam er in eine Klinik. Die Ärzte auf der Intensivstation kämpften dort lange um sein Leben. Vergeblich. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, erlag das Opfer am Samstagabend seinen Verletzungen.

Noch in der Tatnacht wurden der Bruder (15) und die Mutter (43) des Toten festgenommen. Es bestand der Verdacht, dass sie etwas mit dem tödlichen Schuss zu tun haben. „Dieser Tatverdacht erhärtete sich aber nicht“, so die Polizei. Beide wurden am Sonntagabend aus dem Gewahrsam entlassen.

Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, ermittelt die Mordkommission mit Hochdruck nach den Hintergründen. Die MOPO erfuhr, dass weder die Tatbeteiligung einer bislang unbekannten Person noch ein Unfall ausgeschlossen werden können.