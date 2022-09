Großeinsatz in Hamburg: Mann bei Schießerei schwer am Kopf verletzt

Großeinsatz in Hamburg: Am Mittwochabend ist es auf der Veddel offenbar zu einer Schießerei gekommen. Ein Mann wurde mit Kopfverletzungen in der Slomanstraße aufgefunden.

Dies bestätigte der Lagedienst der Polizei auf MOPO-Nachfrage. Weitere Details und Hintergründe nannte der Sprecher zunächst nicht. „Die Ermittlungen dauern an“, hieß es.

Veddel: Mann bei Schießerei verletzt – Täter flüchtig

Laut einem Reporter vor Ort soll das Opfer mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht worden sein. Ob der Mann sich in Lebensgefahr befindet, war am späten Mittwochabend noch unklar. Die Polizei war vor Ort im Großeinsatz und fahndete unter anderem mit dem Polizeihubschrauber „Libelle“ nach einem flüchtigen Täter.