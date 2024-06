Nach Raub vor Europa Passage –Durchsuchung bei Tatverdächtigen

Ein Raub an der Europa Passage (Altstadt) im Januar dieses Jahres scheint nun aufgeklärt zu sein. Eine Jugendgang hatte zwei Teenager angegriffen. Einem der Opfer wurden die Turnschuhe geraubt. Nun durchsuchte die Polizei zwei Wohnungen von Tatverdächtigen.

Der Vorfall hatte sich am 13. Januar dieses Jahres gegen 20.35 Uhr an der Kleinen Rosenstraße ereignet. Zwischen zwei Jugendlichen (15 und 18 Jahre) und einer fünfköpfigen Jugendgruppe soll es zunächst zum Streit gekommen sein. Alle Beteiligten wurden von der Security aus der Europa Passage verwiesen. Vor der Tür kam es dann zu einem Raub. Passanten alarmierten die Polizei.

Durchsuchungen bei Tatverdächtigen in Jenfeld und Dulsberg

Im Zuge der Ermittlungen konnte im April ein 18-Jähriger als einer der mutmaßlichen Täter identifiziert werden. Er wurde festgenommen und kam in Haft.

Weitere Ermittlungen brachten die Kripo nun auf die Spur eines 16- und 17-Jährigen. Die beiden sollen der Jugendgang angehören, die an dem Raub im Januar beteiligt war. Die Wohnungen der beiden in Dulsberg und Jenfeld wurden am Donnerstagmorgen durchsucht. Es wurde Beweismaterial sichergestellt.