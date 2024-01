Angriff in der Innenstadt: Jugend-Gang überfällt 15-Jährigen

Eine Jugend-Gang beschäftigt seit dem vergangenen Samstag die Ermittler der Kripo. In der Europapassage in der Innenstadt kam es am Montagabend zu einem Tumult unter Jugendlichen – der in einem Raub gipfelte.

Der Vorfall soll laut Polizei gegen 20.35 Uhr in dem Einkaufszentrum an der Kleinen Rosenstraße begonnen haben. Zwischen zwei Jugendlichen (15 und 18 Jahre) und einer fünfköpfigen Jugendgruppe soll es zunächst zum Streit gekommen sein. Alle Beteiligten wurden von der Security des Hauses verwiesen.

Hamburg: Opfer wurden Schuhe von den Füßen gerissen

Vor der Tür sollen zwei Jugendliche aus der Gruppe die 15- und 18-Jährigen in eine dunkle Ecke gedrängt und auf sie eingeschlagen haben. Dann sollen sie dem jüngeren der Opfer die Schuhe von den Füßen gerissen und versucht haben zu flüchten.

Passanten, die darauf aufmerksam wurden, stoppten die Täter und forderten sie auf, die Schuhe zurückzugeben. Nachdem dies geschehen war, entkamen die Räuber. Die Eltern der Opfer erstatteten später Anzeige. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Einer der Verdächtigen ist etwa 18 Jahre alt, hat eine schwarze Hautfarbe, er ist etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Er trug kurze schwarze Haare und eine schwarze Jacke. Der zweite Verdächtige ist etwa 14 bis 15 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Meter groß. Er hat eine schwarze Hautfarbe, eine schlanke Statur und hatte kurze schwarze Dreadlocks. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Mütze. Hinweise an die Polizei unter Tel. 040 4286 56789.