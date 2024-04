Raub auf Geldtransporter in Hamburg: Verdächtiger im Ausland erwischt

Ende Dezember ist in Billstedt ein Geldtransporter überfallen worden. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen – in Dänemark.

Die Tat am 29. Dezember vergangenen Jahres war offenbar minutiös geplant. Der Fahrer des Geldtransporters hatte den Wagen gegen 17 Uhr am Lorenzenweg am Billstedter Einkaufszentrum geparkt. Sein Kollege (53) holte die Tageseinahmen von umliegenden Geschäften zu Fuß in einem Geldkoffer ab. Kurz bevor er wieder am Wagen ankam, wurde er angegriffen.

Tatverdächtiger in Dänemark verhaftet

Ein Räuber schlug ihm auf den Kopf, riss den Geldkoffer an sich und flüchtete. Er entkam trotz Fahndung mit mehreren Streifenwagen und dem Polizeihubschrauber „Libelle“. Laut „Bild“ geriet ein 23-Jähriger aus Hamburg als Tatverdächtiger ins Visier.

Am Sonntag wurde er bei einer Passkontrolle am Kopenhagener Flughafen festgenommen. Laut Staatsanwaltschaft befindet sich der Tatverdächtige nun in Auslieferungshaft und soll nach Hamburg überführt werden.