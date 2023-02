Nach Messerangriff in St. Georg: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Am Sonntagmorgen ist in St. Georg ein Mann niedergestochen worden. Er kam mit mit Schnittverletzungen am Hals und im Gesicht in eine Klinik. Nun nahm die Polizei den mutmaßlichen Täter fest.

Die Tat geschah gegen 8.10 Uhr an der Adenauerallee, Höhe Kreuzweg gegenüber dem ZOB. Hier war es zu einen Streit zwischen einem 34-Jährigen und einem anderen Mann gekommen. Zunächst nur verbal. Kurz darauf eskalierte die Situation aber.

Polizisten leisten erste Hilfe

Im Verlaufe des Streits wurde der 34-Jährige mit einem Messer am Hals und im Gesicht verletzt. Die Besatzung eines zufällig vorbeikommenden Streifenwagen leistete bis zum Eintreffen eines Rettungswagen erste Hilfe. Der Verletzte wurde danach in eine Klinik gebracht.

Dem Täter gelang unerkannt die Flucht. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

Schnell geriet ein 42-Jähriger in den Fokus der Ermittler. Zivilfahnder spürten ihn am Montagnachmittag am Hauptbahnhof auf und nahmen ihn fest. Die weiteren Ermittlungen dauern an.