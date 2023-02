Mann durch Messerstich verletzt – Mordkommission ermittelt

In St. Georg ist es am Sonntagmorgen zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Ein Mann war mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Laut Polizei ereignete sich die Tat gegen 8.10 Uhr in der Adenauerallee Höhe Kreuzweg. Hier sei ein 34-Jähriger von einem bislang unbekannten Täter mit einem Messer angegriffen worden. Er erlitt Schnittverletzungen im Gesicht und am Hals. Polizisten leisteten erste Hilfe. Der Täter war zu diesen Zeitpunkt in unbekannte Richtung geflohen.

Mit Messer in Gesicht und am Hals verletzt

Das Opfer kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Lebensgefahr bestehe laut einer Polizeisprecherin aber nicht. Aufgrund der Tatausführung hat die Mordkommission die Ermittlungen übernommen. Der Täter ist 30 bis 40 Jahre alt. Er ist etwa 1,50 bis 1,65 Meter groß und trug eine Jacke mit Fellkragen, eine Jeanshose und einen braunen Schal. Hinweise an die Polizei unter Tel. 4286 56789.