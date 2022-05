Mord an Senior in Hamburg – Spur führt ins Prostituierten-Milieu

Der Tod von Jose-Benito Long Rodrigez (69) beschäftigt seit dem 12. Mai die Ermittler der Mordkommission. Er lag tot in seiner Wohnung an der Bürgrweide – ein Bekannter hatte ihn dort aufgefunden. Die Räume waren durchwühlt. Eine Obduktion ergab, dass der 69-Jährige gewaltsam ums Leben kam. Die Spur führt in das Prostituierten-Milieu.

Mord an Senior in Borgfelde – Polizei sucht Zeugen

Ermittlungen ergaben, dass der Ermordete selbstständiger Unternehmer in der spanischen Gastro-Szene war. Der Mann soll sehr kommunikativ- und gegenüber neuen Bekanntschaften aufgeschlossen gewesen sein. Seine Kontakte reichten auch in das Prostituierten-Milieu in St. Georg.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wer kann mögliche tatrelevante Angaben zum Opfer oder zu möglichen Konflikten des Opfers machen? Wer hatte kurz vor der Tat noch Kontakt zu ihm? Wer kann Angaben zu weiteren Kontaktpersonen des Opfers machen? Wer hat auffällige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht? Hinweise an Telefon 4286 56789.