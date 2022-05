Hamburg: Mann tot in Wohnung aufgefunden – Mordkommission ermittelt

Ein Mann ist am Donnerstag in seiner Wohnung in Borgfelde tot aufgefunden worden. Ein Bekannter hatte die Polizei alarmiert. Wenig später riegelten Beamte der Spurensicherung den Tatort ab; die Mordkommission ermittelt.

Wie die Polizei mitteilte, habe ein 41-Jähriger den leblosen Senior (69) am Donnerstagnachmittag in seiner Wohnung an der Bürgerweide aufgefunden. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen. Beamte des Kriminaldauerdienstes übernahmen zunächst die Ermittlungen.

Borgfelde: Wurde der Mann Opfer eines Verbrechen ?

Weil es Hinweise gibt, dass der Rentner gewaltsam ums Leben gekommen sein könnte, geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Der Leichnam wurde für weitere Untersuchungen, insbesondere zur Klärung der näheren Todesumstände, ins Institut für Rechtsmedizin gebracht.