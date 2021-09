Die Polizei hat ein versuchtes Tötungsdelikt in Wilhelmsburg aufgeklärt. Zwei Männer waren im Juli mit Messerstichen aufgefunden worden. Bei einem bestand Lebensgefahr. Nun konnten Beamte der Mordkommission zwei mutmaßliche Täter verhaften.

Die Tat geschah in der Nacht zu Freitag, den 23. Juli. In der Georg-Wilhelm-Straße war ein 18-Jähriger mit mehreren Messerstichen im Rücken schwer verletzt worden. Aus einer Wohnung am Vogelhüttendeich kam seinerzeit ein zweiter Notruf. Hier wurde ein 20-Jähriger angetroffen, der einen Messerstich im Bein hatte. ebenfalls in der Wohnung – ein 18-Jähriger, der einen Schwächeanfall erlitten hatte. Es war unklar, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen bestand.

18-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt – zwei Täter festgenommen

Durch umfangreiche Ermittlungen der Beamten der Mordkommission erhärtete sich jedoch der Verdacht gegen die beiden Männer, die in der Wohnung am Vogelhüttendeich angetroffen wurden, den 18-Jährigen verletzt zu haben, so dass die Staatsanwaltschaft Hamburg Haftbefehle erwirkte, die von Zielfahndern gestern vollstreckt wurden.

Die Tatverdächtigen wurden der Untersuchungshaftanstalt Hamburg zugeführt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie zu der Messerstichverletzung am Bein des 20-Jährigen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an Tel. 4286 56789.