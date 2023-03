Nach Messerangriff in Hamburg: 38-Jähriger gefasst

Nach einem Messerangriff auf einen 22-Jährigen ist ein 38-Jähriger in Barmbek-Nord festgenommen worden. Er gilt als dringend tatverdächtig.

Am vergangenen Mittwoch war ein 22-Jähriger im Dulsberg-Park am Gravensteiner Weg mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden.

Am Freitag haben Ermittler einen dringend Tatverdächtigen in der Krausestraße (Barmbek-Nord) festgenommen. Er sitzt bereits in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern noch an. (prei)