Messerstich nach Streit in Hamburger Park: Polizei gibt neue Details bekannt

Nach der Auseinandersetzung in Dulsberg, bei der am Mittwoch ein junger Mann (22) mit einem Messerstich lebensgefährlich verletzt worden ist, hat die Polizei nun weitere Details bekannt gegeben. Der Täter ist noch auf der Flucht, die Beamten suchen dringend nach Zeugen – und bitten um Mithilfe aus der Bevölkerung.

In einer Parkanlage an der Ecke Dulsberg-Nord/Gravensteiner Weg sei es nach ersten Ermittlungen zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Dabei sei ein 22-Jähriger mit einem Messer am Oberkörper verletzt worden. Anschließend seien alle Beteiligten in unterschiedliche Richtungen geflüchtet.

Nach Streit: 22-Jähriger lebensgefährlich verletzt – Polizei sucht Zeugen

Der Verletzte habe einen Rettungswagen gerufen, der ihn in ein Krankenhaus brachte. Sein Zustand habe sich inzwischen stabilisiert, teilte die Polizei weiter mit. Bei einer umfassenden Fahndung direkt nach der Tat, bei der auch der Polizeihubschrauber „Libelle“ zum Einsatz kam, sei ein Verdächtiger vorläufig festgenommen worden. Er sei jedoch wieder entlassen worden, als sich der Tatverdacht nicht bestätigt habe.

Das könnte Sie auch interessieren: Horrende Abschlepp-Kosten in Hamburg: Das steckt dahinter

Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebetenn, sich unter Tel. 040/4286-56789 bei der Polizei zu melden. (mp)