In den 1970er Jahren wurden hier wilde Partys gefeiert, junge Leute aus Bergedorf, Wentorf und Umgebung zogen in Scharen ins „Waldschloss“, eine Disco in der Wentorfer Straße 155. Später wurde daraus ein Hotel, doch seit etwa 20 Jahren ist der kantige Bau ein „Lost Place“. Das will der Hamburger Eigentümer nun ändern.

„Ich bin Jahrgang 1952 und habe tolle Erinnerungen an das Waldschloss, als es eine Disco war und es dort Livemusik-Auftritte gab.“ So mailte MOPO-Leser Karsten Sch. vor einiger Zeit an die Redaktion und fragte, ob das leerstehende Gebäude nicht ein Fall für die MOPO-„Lost Places“-Reporter sein könnte. Doch die Recherche war schwierig.

Bergedorf: Schon lange steht das „Waldschloss“ leer

In den 1990er Jahren wurde das „Hotel Waldschloss“ als Flüchtlingsunterkunft genutzt, doch spätestens 2006 kam es zum Leerstand, der bis heute anhält. Ende Februar schrieb die „Bergedorfer Zeitung“, dass der Eigentümer mit zwei Interessenten verhandelt, die das Gebäude mieten möchten.

Blick ins Innere des leerstehenden Gebäudes an der Wentorfer Straße. Patrick Sun Blick ins Innere des leerstehenden Gebäudes an der Wentorfer Straße.

Gegenüber der MOPO bat Eigentümer B. darum, weder seinen Namen noch den seines 1972 gegründeten Winterhuder Unternehmens zu nennen. Gleichzeitig erklärte B., dass zuletzt 2017 in die Immobilie investiert worden sei. In den Jahren davor habe es Vandalismus-Schäden gegeben, obwohl das Grundstück eingezäunt worden sei. Im Jahr 2017 habe es laut B. auch einen Mieter gegeben, der das Gebäude „mit erheblichem finanziellem Aufwand“ entkernt habe, um es wieder zu einem Hotel zu machen. Warum es dazu nicht kam, ließ Investor B. in seiner schriftlichen Antwort auf Fragen der MOPO offen.

Das hat der Eigentümer des „Waldschlosses“ jetzt vor

Der Eigentümer des „Waldschlosses“ betont: „Es liegt in unserem ureigensten Interesse, dass der gegenwärtige Zustand so bald wie möglich verbessert wird. Unser Ziel ist es, das wertvolle Grundstück mit dem großen Gebäude an einen qualifizierten Mieter zu vermieten und somit endlich wieder einen Mieterlös zu erzielen.“ Um dieses Ziel zu erreichen, spreche man mit Interessenten und man sei auch bereit, die Kosten für eine aufwendige Umgestaltung der Immobilie zu übernehmen.

Dieses Graffiti prangt an der Rückseite des Gebäudes. Florian Quandt Dieses Graffiti prangt an der Rückseite des Gebäudes.

Man darf gespannt sein, was sich aus diesen Gesprächen entwickelt und ob die ehemalige Kult-Disco vielleicht mit neuem Leben erfüllt wird.