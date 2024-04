Hamburgs erbarmungsloser Drogenboss wird zum Fall für „Aktenzeichen XY“

Er soll hinter mehreren Mordanschlägen auf verfeindete Dealer in Hamburg stecken – und ist wohl ins Ausland geflüchtet. Bei der Fahndung nach Mansour Ismail setzt die Polizei nun auch auf Hilfe durch „Aktenzeichen XY“. In der aktuellen Ausgabe der ZDF-Sendung sind außerdem eine versuchte Vergewaltigung in Hamburg und ein Überfall auf eine Raststätte an der A7 Thema.

Zwei Hamburger Fälle werden in der Sendung thematisiert: Zum einen geht es um die Öffentlichkeitsfahndung nach Mansour Ismail (29), der mehrere versuchte und vollendete Mordanschläge in Auftrag gegeben haben soll. Nachdem seine Bosse durch die Encrochat-Entschlüsselung in Schwierigkeiten geraten waren, riss Ismail die Macht an sich. Er versteckt sich momentan höchstwahrscheinlich im Ausland, lenkt aber weiter die Geschäfte seiner Bande.

Ismail steht auf der Europol-Fahndungsliste, weltweit wird nach dem Hamburger gesucht – nun auch öffentlichkeitswirksam im ZDF.

Mit diesem Foto fahndet die Polizei nach Mansour Ismail. Polizei Hamburg/Bearbeitung: MOPO Mit diesem Foto fahndet die Polizei nach Mansour Ismail.

Der zweite Hamburger Fall ist eine versuchte Vergewaltigung von Anfang Oktober vergangenen Jahres: Eine 35-Jährige war auf dem Weg nach Hause, als sie plötzlich von einem Unbekannten angegriffen wurde. Der Täter flüchtete, als sich sein Opfer wehrte.

„Aktenzeichen XY“: Überfall auf A7-Raststätte ist Thema

Nach einem Raubüberfall in der A7-Raststätte „Hüttener Berge“ in Alt Duvenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sucht die Polizei nun nach Zeugen. Am Freitag, den 11. August 2023 betraten drei Männer den Verkaufsraum der Raststätte. Der Verkäufer hielt sich zu der Zeit alleine im Verkaufsraum auf; möglicherweise hatten die Täter – zu denen es keine genaue Beschreibung gibt – ihn vorher ausgespäht.

Ein Mann soll den Verkäufer mit einer Machete bedroht, diese sogar an seinen Hals gehalten und ihn aufgefordert haben, Geld auszuhändigen. Nachdem sie laut Polizei einen mittleren dreistelligen Betrag aus der Kasse entnahmen, steckten sie noch Zigaretten, Feuerzeuge und weitere Tabakwaren aus den Verkaufsregalen ein.

„Aktenzeichen XY“: Fälle am Mittwoch im TV

Als um 4.32 Uhr eine Kundin den Laden betrat, flüchteten die Täter in Richtung der Straße „Vörn Röhbarg“. Auf ihrer Flucht verloren sie diverse Zigarettenschachteln, überwiegend der Marke „Marlboro“. Ab da verliert sich ihre Spur.

Das könnte Sie auch interessieren: Wieder Feuerwehr-Einbrüche: Warum Diebe scharf auf die mächtigen Rettungsgeräte sind

„Durch die Ausstrahlung im Fernsehen erhofft sich die sachbearbeitende Dienststelle weiterführende Erkenntnisse im dargestellten Fall“, sagt ein Polizeisprecher. Zu sehen sein wird der Beitrag zu dem Fall im Rahmen der Sendung am Mittwoch ab 20.15 Uhr im ZDF. Hinweise an die Polizei unter Tel. (04331) 208 329 oder an jede Wache. (dg)