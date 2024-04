Für die Feuerwehr sind es nützliche Werkzeuge, um hilfebedürftigen Menschen aus Notsituationen zu befreien. In den falschen Händen aber können sie schwere Verbrechen erleichtern: Erneut sind in Häuser der Freiwilligen Feuerwehr in Hamburg eingebrochen worden, diesmal in kurzen Abständen in Francop und in Rönneburg. Und wieder sind ganz spezielle Geräte weg.

Für die Feuerwehr sind es nützliche Werkzeuge, um hilfebedürftigen Menschen aus Notsituationen zu befreien. In den falschen Händen aber können sie schwere Verbrechen erleichtern: Erneut sind in Häuser der Freiwilligen Feuerwehr in Hamburg eingebrochen worden, diesmal in kurzen Abständen in Francop und in Rönneburg. Und wieder sind ganz spezielle Geräte weg. Dass die bei einem bestimmten Klientel besonders begehrt sind, hat ganz handfeste Gründe.

Der oder die Täter müssen in der Nacht auf Freitag ins Haus an der Hohenwischer Straße (Francop) eingedrungen sein. Sie hebelten eine Plexiglasscheibe aus dem Garagentor, in dem die Löschfahrzeuge stehen, und klauten aus einem der Fahrzeuge dann nach MOPO-Informationen einen sogenannten akkubetriebenden Rettungssatz; dazu gehören Schere, Spreizer, Zylinder, Schneider und Öffner. Wert: ersten Schätzungen zufolge mehrere zehntausend Euro.

Vor allem bei Verkehrsunfällen werden diese Geräte verwendet, um beispielsweise Eingeklemmte aus verformten Fahrzeugkarosserien zu befreien. Auf dem Schwarzmarkt sind sie ebenso begehrt, weil man mit ihnen auch jegliche Form von Automaten oder Stahlschränke öffnen kann. Ein Feuerwehrmann: „Damit kriegst du alles geknackt.“

Auch bei Clans sind bestimmte Gegenstände der Feuerwehr begehrt

In der Nacht zu Sonntag dann der Einbruch in Rönneburg. Aber: Hier wurde nichts mitgenommen. Vermutlich hatte die Wehr nicht die Gerätschaften, nach denen die Gauner gesucht hatten.

Eine derartige Akkuschere wurde in Francop unter anderem gestohlen.

In den vergangenen Wochen und Monaten hatte es wiederholt solche Einbrüche gegeben, erst vor zwei Wochen traf es die Freiwillige Feuerwehr in Kirchwerder: Dort waren ähnliche Gegenstände wie in Francop gestohlen worden, die Täter auch hier über ein Fenster ins Innere gelangt. Die Wehren sollen nun künftig besser geschützt werden, heißt es in Feuerwehr-Kreisen.

Neben schwerem Rettungsgerät werden auch häufig Digitalfunkgeräte gestohlen. Abnehmer sollen Mitglieder von Clans und der organisierten Kriminalität sein, die damit Einbrüche in geschützten Häusern wie Banken oder Museen begehen. Aber auch Feuerwehrwehren in Osteuropa sollen mit der geklauten Ware eingedeckt werden.

Polizeigewerkschaft warnt vor Folgen der Einbrüche

Die Polizei beobachtet die aktuellen Ereignisse, die Kripo bewertet sie und sucht nach Zusammenhängen. Einem Sprecher zufolge dauerten die Ermittlungen in allen Fällen an.

Thomas Jungfer, Landesvorsitzender Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) blickt mit Sorge auf die Taten. Er sagt zur MOPO: „Diebstahl bei der Feuerwehr ist inakzeptabel und ein schwerwiegender Verstoß gegen das Vertrauen unserer Gemeinschaft. Wer diese Art von Gerätschaften klaut, hat vermutlich Größeres vor, um weitere Straftaten zu begehen.“