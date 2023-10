Sexueller Übergriff in Harburg: Mann verfolgt Frau und attackiert sie

Die Hamburger Polizei sucht Zeugen nach einer Sexualstraftat in Harburg: An der Ernst-Eger-Straße hat ein Mann den Angaben nach am Donnerstag eine Frau „unsittlich berührt“.

Die 35-Jährige kam gegen 14.15 Uhr an der Haltestelle Technische Universität Harburg an und stieg aus dem Bus der Linie 143. Sie war auf dem Weg nach Hause.

Sexueller Übergriff in Harburg: Frau wehrt sich, Täter flüchtet

Ein Mann – osteuropäische Erscheinung, etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, um die 20 Jahre alt, kurze schwarze Haare, schlank, hellblaue Jeans, schwarzer Kapuzenpulli und schwarze Basecap – verfolgte sie und sprach sie unter einem Vorwand an, so ein Polizeisprecher: „Dann attackierte er sie körperlich und nahm sexuelle Handlungen an ihr vor.“

Das könnte Sie auch interessieren: Dompé nimmt Strafe für Hafen-Crash an: So billig kommt der HSV-Profi davon

Die Frau wehrte sich gegen die Berührungen des Mannes, der daraufhin die Flucht ergriff. Im Anschluss informierte sie die Polizei.

Die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) übernahm die Ermittlungen. Die Beamten suchen Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Hinweise unter Tel. 428 65 67 89 oder an jede Polizeidienststelle. (dg)