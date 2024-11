Nach Großbrand in Volksdorf: Block House gibt Pläne zur Wiedereröffnung bekannt

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag am Groten Hoff 12 in Volksdorf eintrafen, loderten die Flammen zwischen den Wohnblöcken bereits meterhoch. Der dichte Brandrauch suchte sich den Weg durch das bewohnte Mehrfamilienhaus. Großalarm! Eine Hebammenpraxis brannte komplett aus, ein Block-House-Restaurant wurde durch die Flammen beschädigt. Nun ist bekannt, wann das Restaurant wieder öffnet.

Rückblick: Kurz nach Mitternacht wurden die Einsatzkräfte der Berufs- sowie der Freiwilligen Feuerwehr zum Einkaufszentrum „Weiße Rose“ alarmiert. Ein Anrufer meldete zunächst, dass ein Baugerüst oder Baugegenstände vor einem Geschäft in Flammen stehen sollen.

Nach Großbrand in Volksdorf: Praxis ausgebrannt – Restaurant beschädigt

Die Flammen breiteten sich schnell aus. Rund 30 Bewohner mussten aus den verrauchten Wohnungen gerettet werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die evakuierten Bewohner kamen notdürftig in einem HVV-Bus unter. Zeitgleich löschten weitere Kräfte die Flammen im Erdgeschoss des Gebäudes.

Was für den Brand ursächlich war, ist noch unklar. Während die Räumlichkeiten einer dortigen Hebammenpraxis durch das Feuer komplett zerstört wurden, zeigen sich die Brandschäden bei dem ebenfalls betroffenen Block-House-Restaurant weniger schlimm als zunächst befürchtet. Eine Überprüfung durch Block House selbst hat gezeigt, dass lediglich die Fassade und die Außenbeleuchtung durch das Feuer beschädigt wurden.

Janette Harazin steht mit ihrem Mann vor ihrer ausgebrannten Hebammenpraxis in Volksdorf. Sebastian Peters Janette Harazin steht mit ihrem Mann vor ihrer ausgebrannten Hebammenpraxis in Volksdorf.

Block House Volksdorf kündigt Öffnung am Freitag an

Frank Sellhorn-Timm von Block House Volksdorf sagte: „Die terrassenfreie Saison nutzen wir, um die Beleuchtung zu erneuern und die Reparaturen durchzuführen. Wir planen, unsere Türen am kommenden Freitag wieder zu öffnen und unsere Gäste wie gewohnt im gemütlichen Block House Volksdorf willkommen zu heißen.“

Für die Hebammenpraxis hingegen sieht die Zukunft ungewiss aus. Die Betreiberin sucht derzeit nach neuen Räumlichkeiten. Zeitgleich wurde eine Spendenaktion für die Praxis gestartet, um den Brandschaden zu finanzieren.