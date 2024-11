Seit der Nacht zu Sonntag ist für Janette Harazin nichts mehr, wie es einmal war. Um kurz nach Mitternacht brannte es in der Ladenzeile des Einkaufszentrums „Weiße Rose“ in Volksdorf, in der sich auch die Hebammenpraxis der 48-Jährigen befindet. Doch davon ist außer Schutt und Asche jetzt nichts mehr übrig. Harazin ist verzweifelt – und macht doch weiter. „Ich habe den ganzen Sonntag mit Weinen verbracht“, sagt sie. Inzwischen wurde auch eine Spendenkampagne ins Leben gerufen.