Großbrand in Hamburg: Praxis und „Block House“-Filiale vernichtet – Evakuierung

Großalarm in Volksdorf! Um kurz nach Mitternacht wütet ein Feuer in einer Einkaufspassage. Eine Hebammenpraxis wird durch die Flammen vernichtet. Eine danebenstehende „Block House“-Filiale wird ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen. Und Dutzende Wohnungen müssen evakuiert werden.

Zum Brandausbruch kam es gegen 0.10 Uhr am Groten Hoff. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, schlugen ihnen meterhohe Flammen entgegen. Rauch zog in die Wohnungen eines angrenzenden Wohnhauses. Rund 30 Personen mussten ihre Wohnungen verlassen. Sie wurden in einem Bus des HVV untergebracht. Zuvor hatten sie an den Fenstern mit Taschenlampen auf sich aufmerksam gemacht. Sofort wurde Verstärkung angefordert.

Meterhohe Flammen, dichter Rauch: Dutzende Anwohner mussten ihre Wohnungen in Volksdorf verlassen. Marius Röer Meterhohe Flammen, dichter Rauch: Dutzende Anwohner mussten ihre Wohnungen in Volksdorf verlassen.

Rund 60 Feuerwehrleute bekämpfen die Flammen

Immer mehr Löschzüge und Rettungswagen rückten an. Rund 60 Retter. Laut Feuerwehr hatte es in einer Hebammenpraxis gebrannt. Die Flammen griffen auf eine benachbarte Filiale der Steakhauskette „Block House“ über.

Nur mit Mühe konnten Feuerwehrleute ein weiteres Übergreifen auf weitere Geschäfte verhindern. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden hin. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Polizei sperrte den Tatort ab und ermittelt die Ursache. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.