Nach Bauchschuss in Kiez-Dönerladen: Männer im Ausland festgenommen

Festnahmen nach einer rätselhaften Bluttat auf dem Kiez: Ende April hatte ein Mann in einem Döner-Imbiss auf der Reeperbahn einen Bauchschuss erlitten. Fast einen Monat später gelang es der Polizei nun, zwei Verdächtige festzunehmen, die mit dem Mann an einem Tisch gesessen hatten. Ihre Spur führte die Beamten ins Ausland.

In der Nacht auf den 25. April 2023 saß ein 31-jähriger Mann in Dönergrill „Antep Gülbaba Köz” auf dem Kiez, als drei weitere Personen den Laden betraten und sich zu ihm setzten. Die Angestellten des Imbisses sagten später, die Gruppe habe sich unauffällig verhalten: Sie bestellten, aßen, unterhielten sich. Doch plötzlich kam es zum Streit – und es fiel ein dumpfer Schuss. Der 31-Jährige wurde in den Bauch getroffen, sackte in sich zusammen.

Schuss auf dem Kiez: Tatverdächtige im Ausland gefunden

Augenzeugenberichten zufolge flohen zwei der Männer aus dem Imbiss und sprangen in einen dunklen Wagen, mit dem sie in Richtung Innenstadt fuhren. Auch der dritte Mann soll sich vom Tatort entfernt haben. Die Mitarbeiter des Restaurants alarmierten einen Notarzt, leisteten erste Hilfe. Durch eine Notoperation konnte das Leben des Verletzten gerettet werden.

Aber die Fahndung nach den flüchtigen Männern blieb erfolglos. Bis jetzt: Am Freitag, fast vier Wochen nach der Tat, vermeldete die Polizei, dass zwei albanische Staatsangehörige festgenommen wurden, die im Zusammenhang mit dem Vorfall auf dem Kiez dringend tatverdächtig sind.

An diesem Tisch hat die Männergruppe Platz genommen. Vorne rechts saß der Mann, der niedergeschossen wurde. Er fiel nach hinten auf den Boden. Elias Lübbe An diesem Tisch hat die Männergruppe Platz genommen. Vorne rechts saß der Mann, der niedergeschossen wurde. Er fiel nach hinten auf den Boden.

Ihre Flucht führte sie ins europäische Ausland: Ein Tatverdächtiger (31) wurde von der belgischen Polizei in Brüssel erkannt und verhaftet. Sein Komplize (32) wurde im spanischen Barcelona aufgespürt.

Das könnte Sie auch interessieren: Bauchschuss im Dönergrill auf dem Kiez: Eskalierter Streit – oder gezielte Attacke?

Nach Angaben der Polizei gelangen die Festnahmen durch die umfangreichen Ermittlungen der Mordkommission Hamburg und der Abteilung für Kapitaldelikte bei der Staatsanwaltschaft Hamburg. Die genauen Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar.