Schießerei in Hamburger Döner-Imbiss: Opfer außer Lebensgefahr

Nachts um kurz vor eins auf dem Kiez: Mehrere Männer kommen in einen Döner-Imbiss an der Reeperbahn, wollen etwas essen. Kurz nachdem sie ihre Bestellung aufgegeben haben, kommt es zu Streit. Plötzlich fällt ein Schuss.

Das 31-jährige Opfer sackt getroffen zusammen – sofort verlassen die Begleiter fluchtartig das Restaurant. Ein Augenzeuge berichtet, einer von ihnen sei vor dem Laden in ein schwarzes Audi-Coupé gesprungen, habe beim Ausparken ein anderes Auto beschädigt, sei dann Richtung Innenstadt gerast.

Opfer musste notoperiert werden – Täter auf der Flucht

Ein Notarzt und Sanitäter versorgen das Opfer Minuten später vor Ort, der Mann kommt in eine Klinik, in der er noch in der Nacht notoperiert werden muss. Am Dienstagmittag war er dann nicht mehr in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei ist kurz darauf am Tatort, mit mehr als zwölf Streifenwagen wird nach dem flüchtigen Täter gefahndet. Ob es sich bei dem mutmaßlichen Schützen um einen Mann aus der Gruppe im Dönerimbiss oder um eine andere Person handelt, teilte die Polizei nicht mit. Fest steht: Der Täter ist noch immer auf der Flucht.

