Feuer auf Baustelle sorgt für Rauchwolke über Hamburg

In Eilbek ist es am Montagvormittag zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen. Ein Container war dort in Brand geraten. Die Rauchwolke war weithin sichtbar, doch die Retter hatten den Brand glücklicherweise rasch unter Kontrolle.

Laut Feuerwehr waren gegen 11.25 Uhr mehrere Notrufe aus der Schellingstraße eingegangen. Die Anrufer meldeten den Brand eines Containers, der auf der Straße abgestellt war. Schon während der Anfahrt sahen die Retter einen schwarzen Rauchpilz über Eilbek.

Containerbrand sorgt für starke Verqualmung

Die Feuerwehr bestätigte auf MOPO-Nachfrage, dass es zu einem Brand in einem Sanitärcontainer einer nahegelegenen Baustelle gekommen sei. Der Brand wurde nach rund zehn Minuten gelöscht. Verletzte gab es zum Glück nicht. Rund 15 Feuerwehrleute waren im Einsatz.