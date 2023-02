Nach Angriff im Phoenix-Viertel: So geht es der Frau

Bei einem Streit in einer Wohnung im Harburger Phoenix-Viertel ist eine 51-Jährige von ihrem Partner (51) derart verprügelt worden, dass sie ins Krankenhaus musste – es bestand akute Lebensgefahr. Der Mann wurde festgenommen; er soll mit Möbelstücken auf die Frau eingeschlagen haben. Nun gibt es Bewegung in dem Fall.

Der 51-Jährigen soll es laut Polizei wieder etwas besser gehen: Es bestehe keine Lebensgefahr mehr, erklärte ein Sprecher am Dienstag, nur einen Tag nach dem brutalen Übergriff in dem Wohnhaus an der Geraden Straße.

Nach Streit im Phoenix-Viertel: Mann sitzt in U-Haft

Der 51-Jährige, der von Beamten festgenommen und zur Wache gebracht wurde, befindet sich mittlerweile in U-Haft. Ein Richter hatte einem entsprechenden Haftbefehl stattgegeben. Gegen den Mann wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Das Dezernat für Beziehungsgewalt und die Mordkommission führen die Ermittlungen.

„Wie von Sinnen“, so schilderte es eine Nachbarin der MOPO, muss der Mann auf seine Partnerin eingeschlagen haben. „Es war schrecklich“, sagte sie. Es seien dumpfe Geräusche gewesen, es habe total gepoltert. Es sei auch nicht der erste Streit dieser Art gewesen. Ein anderer Nachbar: „Sie können nicht ohne einander, aber auch nicht miteinander.“

Dem Mann, der selbst die Rettungskräfte alarmierte, drohen im schlimmsten Fall mehrere Jahre im Gefängnis. Ob er sich kooperativ gezeigt und ausgesagt hat, ist nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. (dg)