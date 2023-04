Ist wieder ein Brandstifter unterwegs? Mehrere Brände in Hamburgs Osten

Mal wieder Mümmelmannsberg: In dem Stadtteil in Hamburgs Osten hat es immer wieder Brände gegeben – wohl von einem Brandstifter gelegt. Auch am Samstag musste die Feuerwehr innerhalb weniger Minuten zweimal ausrücken.

Die Retter wurden zunächst um 18.10 Uhr wegen eines brennenden Müllcontainers in die Kandinskyallee gerufen. Nur wenige Minuten später stand ein weiterer Container in Flammen – in der Straße Große Holl. Das bestätigte ein Feuerwehrsprecher der MOPO.

Mümmelmannsberg: Container stehen in Flammen

Niemand ist bei den Bränden verletzt worden. Anliegende Gebäude wurden ebenfalls nicht beschädigt, so der Sprecher weiter. Zwei Freiwillige Feuerwehren waren im Einsatz. Der Müllcontainer in der Straße Großen Holl steht auf dem Gelände der Grundschule Rahewinkel.

Die Einsätze sind abgeschlossen worden. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Bränden gibt, ist derzeit noch unklar.

Aber: Immer wieder ist die Feuerwehr in den vergangenen Monaten nach Mümmelmannsberg ausgerückt und hat brennende Müllcontainer gelöscht. Nach einer längeren Pause gab es Mitte Dezember vergangenen Jahres erneut eine Serie von mehreren Bränden in dem Stadtteil.

Die Brände wurden stets in der Dunkelheit gelegt. Dass die Einsätze am Samstag also am helllichten Tage waren, ist auffällig. (elu)