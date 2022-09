Opfer gibt Hinweis auf mutmaßlichen Sexualstraftäter: Falscher Model-Agent in U-Haft

Er gab sich als Model-Agent aus, versprach seinen Opfern, sie ganz groß rauszubringen. Dann lockte er sie in ein Gehölz, meistens in Wandsbek – und verging sich an ihnen. Nun hat die Hamburger Polizei einen Verdächtigen festgenommen: Der 25-Jährige wurde am Sonntagabend wiedererkannt – von einem seiner Opfer.

Nach einem Zeugenaufruf meldete sich eine 17-Jährige. Der Mann soll sie Anfang August in Farmsen-Berne vergewaltigt haben. Fahnder lauerten dem Mann am ZOB Wandsbek auf, stoppten ihn und legten ihm Handschellen an.

Sexualdelikte in Hamburg: Polizei nimmt Mann (25) fest

Die Beamten der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) übernahmen die weiteren Ermittlungen. „Sie prüfen, für welche Taten der Mann in Betracht kommt“, so ein Polizeisprecher. Der 25-Jährige kam in U-Haft.

Erst Ende vergangener Woche war die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit getreten: Die Beamten suchten nach Menschen, die Hinweise zum „Model-Agent“-Täter geben konnten, der im April und August vor allem in Wandsbek, aber auch in Barmbek zugeschlagen hatte. Daraufhin meldete sich die 17-Jährige – mit dem vielleicht entscheidenden Tipp.

Das könnte Sie auch interessieren: Wende im Mordfall Tunahan: Welche Rolle spielt der einstige Top-Manager ?

Die Polizei sucht aber weiterhin nach Zeuginnen und Zeugen. Hinweise an Tel. 428 65 67 89. „Bestehen bleibt auch die Bitte, dass sich Opfer, denen Ähnliches widerfahren ist, sich ebenfalls bei der Polizei melden“, so der Sprecher. (dg)