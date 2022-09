Mann gibt sich als Modelagent aus und lockt Frauen ins Gehölz

Die Hamburger Polizei sucht dringend Zeugen in mehreren Kriminalfällen: Im Bereich Wandsbek und Barmbek sollen im April und im August gleich mehrere Frauen Opfer von Sexualdelikten geworden sein. In zwei Fällen gab sich der Täter als „Samuel“ aus. Hängen die Taten miteinander zusammen?

Zuletzt wurde am vergangenen Donnerstag eine 18-jährige Opfer eines Mannes. Er soll etwa 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und korpulent sein, dunkle Haare und einen Drei-Tage-Bart haben und einen Rucksack dabei gehabt haben. Er sprach die junge Frau gegen 16 Uhr am Wandsbeker ZOB an und tat so, als sei er von einer Modelagentur.

Mehrere Taten in Hamburg: Mann lockt Frauen ins Gehölz

„Der Mann verwickelte die Frau in ein Gespräch und forderte sie im weiteren Verlauf auf, ihm in das nahegelegene Wandsbeker Gehölz zu folgen“, so ein Polizeisprecher. „Dort soll er sie, nachdem er zunehmend aufdringlicher wurde, unter Anwendung körperlicher Gewalt unsittlich berührt und zu sexuellen Handlungen gezwungen haben.“

Am 10. April war es zu einem ganz ähnlichen Vorfall am Wandsbeker ZOB gekommen: Auch hier gab sich ein Mann als Modelagent aus und forderte eine 19-Jährige auf, ihm ins Wandsbeker Gehölz zu folgen. Freunde der Frau kamen zur Hilfe, der Mann – Sportklamotten und -tasche – flüchtete. Auffällig: „Ein Buckel auf der Nase“, so der Sprecher weiter.

Ende April wurde eine 22-Jährige im Nachtbus der Linie 600 vom Winterhuder Marktplatz zum Bahnhof Barmbek von einem Mann angesprochen. In diesem Fall gab sich der Mann als Musikproduzent aus. Er wolle sie berühmt machen, soll er der Frau gesagt haben. Der Polizeisprecher: „Er brachte die Geschädigte dazu, ihm zu einer Bank am Osterbekkanal zu folgen.“

Dort soll er die Frau bedrängt und sie aufgefordert haben, sich auszuziehen. Dann soll er sie gewürgt haben. Die Frau befreite sich und konnte flüchten. Den Mann beschrieb sie so: kräftig, mit kurzen, schwarzen und zur Seite gegelten Haaren, Oberlippenbart, markante Schneidezähne, Bomberjacke, Rucksack.

„Die Ermittler des LKA 42 und die Staatsanwaltschaft Hamburg prüfen nun, ob und inwiefern Zusammenhänge bestehen und ob möglicherweise eine Person für mehrere der Taten in Betracht kommt“, so der Polizeisprecher. Die Beamten suchen dringend Zeugen. Hinweise an Tel. 428 65 6789 oder an jede Polizeidienststelle. (dg).