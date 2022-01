Seit dem vergangenen Herbst soll er in einer Drogerie Bilder für gefälschte Ausweise ausgedruckt haben: Am Freitag wurde ein 27-jähriger Mann deshalb von der Polizei vorläufig festgenommen und in ein Untersuchungsgefängnis gebracht.

So soll der Mann am Freitagnachmittag in einer Drogerie am Gerhart-Hauptmann-Platz in Hamburg-Altstadt Fotos an einem Automaten ausgedruckt und zugeschnitten haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

27-jähriger mutmaßlicher Urkundenfälscher festgenommen

Vermutlich hatte der Tatverdächtige schon seit dem Herbst mehrmals wöchentlich in dem Laden Aufnahmen ausgedruckt, wie aktuelle Ermittlungen zeigen. Am Freitag sei er dann den Angestellten aufgefallen, die daraufhin die Polizei kontaktierten.

Die Beamt:innen fanden bei der Untersuchung des Tatverdächtigen mehrere Ausdrucke eines britischen Reisepasses mit jeweils unterschiedlichen Namen. Der 27-Jährige wurde daraufhin festgenommen. Das Landeskriminalamt ermittelt nun.

Wie die Untersuchung von Negativausdrucken des Fotoautomaten ergab, wurden ausländische Passdokumente abfotografiert, wobei personenbezogene Daten jeweils verändert wurden. Daraufhin durchsuchten Polizisten die Wohnung des Mannes und fandet dort Negativrollen, technisches Gerät und weitere Beweismittel sowie Bargeld.

Der Mann steht jetzt unter Verdacht, gewerbsmäßig Urkunden gefälscht zu haben. Ebenso sei noch unklar, ob er sich legal in Deutschland aufhält. Der mutmaßliche Täter wurde daraufhin in ein Untersuchungsgefängnis gebracht, wobei ein Erlass eines Haftbefehls noch aussteht. (to)