Nach einem Überfall auf einen Supermarkt in Osdorf am Freitagabend suchen die Ermittler des Raubdezernats Zeugen. Ein Mann hatte dort eine Kassiererin mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Er konnte unerkannt entkommen.

Die Tat geschah laut Polizei gegen 22 Uhr in der Straße Brandstücken Ecke Rugenbarg. Ein Mann betrat den Penny-Markt, nahm eine Getränkedose und stellte sich damit an der Kasse an. Dann soll der Täter ein Messer gezogen und damit die Kassiererin bedroht haben. Anschließend flüchtete er mit geringer Beute in unbekannte Richtung.

Kassiererin mit Messer bedroht

Der Täter ist etwa 1,70 Meter groß mit korpulenter Statur und etwa 30 bis 40 Jahre alt; er hat laut Polizei „einen dunklen Teint“. Der Mann trug eine dunkelgrüne Jacke, schwarze Mütze sowie einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Tel. 428 65 67 89.