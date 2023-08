Mann in Hamburg auf offener Straße erschossen – Täter auf der Flucht

Großeinsatz für die Polizei in Borgfelde: Ein jüngerer Mann ist am Freitagabend an der Klaus-Groth-Straße erschossen worden. Die Mordkommission ermittelt – und sucht nach einem Täter, der wohl weggeradelt ist.

Gleich mehrere Schüsse peitschen durch die Parkanlage. Es ist 22.30 Uhr. Fußgänger werden auf die wuchtigen Knalle aufmerksam. Sie informieren die Polizei, als sie den jungen Mann schwer verletzt am Boden liegen sehen.

Reanimation erfolglos – Mann stirbt im Rettungswagen

Der Mann ist durch die Schüsse gestürzt, zeigt nun keine deutlichen Regungen mehr. Er ist niedergestreckt worden mit Schüssen in Brust und Beinen, er verliert sehr schnell sehr viel Blut. Und sein Bewusstsein. Sanitäter und ein Notarzt kämpfen auf der Straße um das Leben des jungen Mannes, versuchen, ihn zu reanimieren. Auf dem Weg ins Krankenhaus hört er auf zu atmen, verstirbt im Rettungswagen.

Die Mordkommission (LKA 41) rückt aus und lässt den Borgfelder Tatort weiträumig absperren. Ermittler, Mitarbeiter der Spurensicherung und Kriminaltechniker suchen nach Hinweisen, lassen den Bereich auch mit einem 3D-Scanner ablichten, um Projektile und die Tatwaffe zu finden. Auf dem Asphalt liegen zudem eine Mütze, ein Smartphone und ein Rucksack – möglicherweise Wertsachen des Opfers. Oder des Täters.

Zeugen: Täter soll mit einem Fahrrad geflüchtet sein

Bei der Suche nach Spuren helfen auch Bereitschaftspolizisten und Diensthunde; die Tiere nehmen eine Fährte auf und schnüffeln über Kilometer nach Hinweisen.

Zeugen sagen gegenüber den Beamten aus, dass der Täter auf einem Fahrrad geflüchtet sei. Noch hat die Polizei keine Beschreibung zu dem Täter veröffentlicht. Unklar sind bisher auch die Hintergründe und ob die Waffe bisher gefunden worden ist. Ein Polizeisprecher: „Die Ermittlungen der Mordkommission stehen noch am Anfang. Es wird nun geschaut, was dort genau passiert ist.“